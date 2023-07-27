柾國直播聽阿米fan song感動爆哭！流淚哽咽約定翻唱：「阿米出專輯我一定買！」

柾國今日凌晨12點在Weverse開直播，一口氣聽了三首阿米們為防彈少年團寫的fan song，感動不已。

其中一首是今年6月剛剛公開的fan song《Love Letters》，歌詞寫出阿米從防彈獲得的力量、對攜手創造未來的憧憬，MV畫面是防彈出道10年來的點點滴滴。



柾國剛打開歌曲就眼眶濕潤，到結尾那句「春天會再臨，從10年到永遠」忍不住低頭抹淚，久久不能平復。 聲音哽咽著說：「真的太感動了... 莫呀？ 什麼時候做了這個？ 有這首歌來的啊... 為什麼我現在才知道，原來是一個月前的。 阿米真的很會唱歌耶。 真的太感動了，歌詞好美。 謝謝。」



ARMYs Song For BTS "Love Letters"



감동 왕창 받아서 눈물 터져버린 정국이 https://t.co/eKHAI5LsD1 pic.twitter.com/a8SykTJHKZ — 피크 (@peachcrush_jk) July 26, 2023

柾國稱這首歌讓他感到心裡十分溫暖，約定要錄翻唱版給大家聽！



정구기ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ아미송 듣고 마음이 따뜻해진다고ㅠㅠㅠㅠㅠ커버 영상 올려준다 했는데 곧 올려줄거 같구ㅠㅠㅠㅠ



마음이 따뜻해진다

너무 고맙다,,,

아 진짜,,,나도 보답을 또 해야 되,,되려나?

팬송을 또,,으잉?



pic.twitter.com/sBiz5N9wes — 꾹이모나_SEVEN(@JJUNGKOOK_mona2) July 26, 2023

柾國還聽了2020年的全球fan song《7 Reasons》，歌詞寫道「當我害怕做自己時，你是我留下的7個理由... 因為你我學會愛自己」。



柾國一邊聽一邊鼓掌，偷偷抹眼睛說：「歌好棒啊，瘋了，真的超有格調。 阿米們的嗓音為什麼那麼好？ 怎麼這麼會唱歌？ So beautiful.真的好優秀、好棒，心裡麻酥酥的。」



폼 미쳐따

아미들 목소리 왜케 좋은거야

So beautiful

훌륭하다 진짜

좋다 짜릿해



2020 Global ARMY Song "7 Reasons"https://t.co/Eh9DR0Bft3 pic.twitter.com/oRQoAOwFRt — 피크 (@peachcrush_jk) July 26, 2023

此外還聽了2016年的fan song《I Purple U》。因為fan song太多又太高質量，柾國笑稱請大家出實體專輯，他會買！說一說又埋頭偷偷擦淚水~



此前防彈少年團也寫過不少給粉絲的歌，柾國感慨原來聽的時候是這樣心潮澎湃的感覺。



또 없져? 또 없니…?

우리가 팬송을 썼을 때 듣는 느낌이 이런 느낌인가

되게 벅차다 마음이 pic.twitter.com/bOJyry6YgI — 피크 (@peachcrush_jk) July 26, 2023

直播結束後很多人感慨防彈和阿米的心理連接真的很強，而柾國仍是那個純真敏感、容易感動的「愛哭小狗」，令人倍感珍惜：「為粉絲的愛而真心感動、好帥氣」、「他的手和聲音都在顫抖ᅲᅲᅲ」、「出道10年、獲得Billboard一位的Super Star仍保持這份心意，真的神奇」、「防彈和阿米的愛是雙向的」、「 第一次追星這麼久，是柾國給了我理由」。



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