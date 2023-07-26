【韓網熱帖】和本命這樣約會一天：可能vs不可能

大家覺得這行程如何？

Stray Kids成員Felix在某次直播中提到了如果約會的話，可以嘗試的約會行程，從早到晚，充滿愛意！！



스테이랑 하는 데이트 코스 짜는 용복이

아침부터 밤까지 사랑으로 꽉 차있음https://t.co/zFkRRz7dbF pic.twitter.com/Cs6zKyLUKH — & (@_loveandluv) May 7, 2022

行程如下：

1) 吃早飯（韓食）

2) 散步

3) 寵物咖啡店（要觸碰動物）

4) 去公園騎車（要和小朋友合影）

5) 看電影

6) 購物

7) 吃晚飯（烤肉、意麵、韓餐）

8) 購物again

9) 在公園or咖啡店聊天

韓國網民評論：

1. 我為什麼要和本命約會？

2. 我可以！！！雖然體力跟不上，但嘗試一次也沒什麼不好，而且對方可是我的本命啊，陪我一整天！！！

3. 最愛的本命，我還有什麼不能犧牲的，而且還是免費的，比起花費幾百萬才能去粉絲會見幾分鐘，這不要太爽喔

4. 雖然約會對象是我本命，但是這也太累了吧，我就嘗試一項好了

5. 如果是我的本命，累成灰我也要去

6. 哈哈哈哈，我的本命可能會累死，他體力不行

7. 分成兩天行不行？

8. 讓我去體驗軍隊生活我都願意

9. 這個流程全部走一遍的話，是不是淩晨就要見面了

10. 也不是不行，就是我中途昏倒的話，麻煩本命拖著我走

出處：https://theqoo.net/hot/2870228260?filter_mode=normal&page=2

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