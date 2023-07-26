李棟旭「寵妻」發言：「家務活本就應該男人做！」預言即便結婚也包攬洗衣工作

繼孔劉之後，李棟旭也來做客諧星張度練的網綜《Salon Drip》！昨日公開的最新一期裡，李棟旭對於家務活的看法引起關注。

節目裡聊到李棟旭的日常：起床後先整理枕頭和被子，然後清空腸胃、喝乳酸菌，接著就是洗衣服和打掃房間。 李棟旭表示做家務唯一的秘訣就是勤快，還分享了使用食醋和蘇打等小tips; 因為不同顏色和用途的衣物要分開洗，單是洗衣服就要花一整天時間！



張度練問：假如以後的結婚對象生活習慣完全相反怎麼辦呢，例如一整理被子就不舒服、衣服偏要混在一起洗？ 李棟旭笑說即便結婚也會繼續負責家務：「因為我有我的方式，別人換方式做的話我會不舒服。『 你不要管，放著我來！』」

接著李棟旭分享了他對家務活的看法：「這是我的個人想法，家務活本來就應該男人做。 家務活需要很多力氣，有力氣的人去做才對啊。」 令張度練忍不住感歎「哇~好帥氣」。



這段發言在韓網也引起好評：「不僅是帥氣，還有健康的精神」、「只有打掃過的男人才能說得出這些話kk沒做過的男人會說掃地是掃地機在做、洗衣都交給洗衣機，但家務活真的很耗費力氣啊」、「如果是女藝人這樣說，估計會成為第二個全烋星、 至少5年不能正常活動，但因為是李棟旭，欺軟怕硬的韓男在Alpha Male面前只能低頭受傷啦」、「男生在軍隊都學過做家務，一結婚就說不會令，像話嗎？」 、「這樣的臉說出這樣的話，真想把他綁回家啊」。



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