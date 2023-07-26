【韩网热帖】和本命这样约会一天：可能vs不可能

大家觉得这行程如何？

Stray Kids成员Felix在某次直播中提到了如果约会的话，可以尝试的约会行程，从早到晚，充满爱意！！



스테이랑 하는 데이트 코스 짜는 용복이

아침부터 밤까지 사랑으로 꽉 차있음https://t.co/zFkRRz7dbF pic.twitter.com/Cs6zKyLUKH — & (@_loveandluv) May 7, 2022

行程如下：

1) 吃早饭（韩食）

2) 散步

3) 宠物咖啡店（要触碰动物）

4) 去公园骑车（要和小朋友合影）

5) 看电影

6) 购物

7) 吃晚饭（烤肉、意面、韩餐）

8) 购物again

9) 在公园or咖啡店聊天

韩国网民评论：

1. 我为什么要和本命约会？

2. 我可以！！！虽然体力跟不上，但尝试一次也没什么不好，而且对方可是我的本命啊，陪我一整天！！！

3. 最爱的本命，我还有什么不能牺牲的，而且还是免费的，比起花费几百万才能去粉丝会见几分钟，这不要太爽喔

4. 虽然约会对象是我本命，但是这也太累了吧，我就尝试一项好了

5. 如果是我的本命，累成灰我也要去

6. 哈哈哈哈，我的本命可能会累死，他体力不行

7. 分成两天行不行？

8. 让我去体验军队生活我都愿意

9. 这个流程全部走一遍的话，是不是淩晨就要见面了

10. 也不是不行，就是我中途昏倒的话，麻烦本命拖著我走

出处：https://theqoo.net/hot/2870228260?filter_mode=normal&page=2

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