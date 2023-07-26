《今生也請多指教》大結局！知音為千年怨恨畫下終點，這一次換愛她的人主動前來（EP.12）

完結撒花！雖然和漫畫原著走向不太一樣，但也算是圓滿結局~

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下內容包含《今生也請多指教》第12集關鍵內容！



忘記前世的代價

知音終於想起千年前的仇恨源頭，但已不打算追究，決定與當年的天運、如今的姜珉起和解。 珉起告訴她，一旦擺脫擁有前世記憶的人生，與前世相關的記憶也會一併清除，包括她深愛的瑞夏、貂媛、愛景，從此都會變成陌生人。



這次換我來找你

知音捨不得忘記這些人，但更不忍心放任愛景繼續病重，左右為難。 瑞夏為她戴上情侶戒，安慰道：這一次我會記得全部記憶，一定帶著所有人重新找到妳。



今生的第一次告白

知音拿著巫鈴站回當年的大橋，告訴千年前的自己現在很幸福，就此解開了前世記憶的詛咒，終於在第19次人生獲得了忘卻一切的輕鬆心情。



回到汽車研究中心的知音逛街時被貂媛「偶遇」，兩人十分投緣，相約以後也要再見面。 瑞夏也迫不及待地接近知音，幾次見面就讓知音很有好感！上次是知音直球追求瑞夏，這次換瑞夏把她當時的台詞拿來說：「如果難以定奪，要不要跟我交往試試看？ 這是我今生第一次告白。」



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