《今生也请多指教》大结局！知音为千年怨恨画下终点，这一次换爱她的人主动前来（EP.12）

完结撒花！虽然和漫画原著走向不太一样，但也算是圆满结局~

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下内容包含《今生也请多指教》第12集关键内容！



忘记前世的代价

知音终於想起千年前的仇恨源头，但已不打算追究，决定与当年的天运、如今的姜珉起和解。 珉起告诉她，一旦摆脱拥有前世记忆的人生，与前世相关的记忆也会一并清除，包括她深爱的瑞夏、貂媛、爱景，从此都会变成陌生人。



这次换我来找你

知音舍不得忘记这些人，但更不忍心放任爱景继续病重，左右为难。 瑞夏为她戴上情侣戒，安慰道：这一次我会记得全部记忆，一定带著所有人重新找到你。



今生的第一次告白

知音拿著巫铃站回当年的大桥，告诉千年前的自己现在很幸福，就此解开了前世记忆的诅咒，终於在第19次人生获得了忘却一切的轻松心情。



回到汽车研究中心的知音逛街时被貂媛「偶遇」，两人十分投缘，相约以后也要再见面。 瑞夏也迫不及待地接近知音，几次见面就让知音很有好感！上次是知音直球追求瑞夏，这次换瑞夏把她当时的台词拿来说：「如果难以定夺，要不要跟我交往试试看？ 这是我今生第一次告白。」



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