真的慘！IVE張員瑛又被罵了ㅠㅠ 被媽媽們「圍剿」：瞬間態度見人品，孩子真可憐

IVE張員瑛又又又被網民們攻擊了。

事情還要從前幾天曝光的一則簡短影片說起，IVE參加在西班牙舉行的拼盤演唱會，張員瑛走在路上時身邊突然出現一名國小生年紀的小男孩，男孩伸手觸碰他，因為陌生人的突然靠近而被嚇到的張員瑛倒退了一步，隨後男孩被女性保全人員隔離。 這段影片已經在韓網上掀起熱議，不少網友表示完全理解張員瑛的反應。



현재 논란 중인 동남아 잼민이⁰어린애가 터치했다고 표정 썩는 건 쫌 아니다 vs 이건 장원영이 기분 불쾌할만하다⁰로 의견 50:50 갈리고 있음. pic.twitter.com/WLTnoUtVk0 — 프렌치소녀 (@nottdull) July 22, 2023

原以為喧囂就此結束，沒想到相關內容被搬到韓國「Mom Cafe」（網友多為媽媽）後，張員瑛被廣大媽媽們狙擊，她們的留言充滿了不滿，表示：「 對孩子太過分了，他只是因為好奇才想過去打招呼啊，我喜歡xx的理由就是他一開始被嚇到，之後就開心笑起來，那之後我就真的很喜歡他了。 被嚇到之後，知道對方是你粉絲的話，應該要好好對他啊，而且對方還是孩子」、「張員瑛後面的女生表情更噁心」、「看看她的眼神，嘖嘖嘖」、「無意識反應最能體現平時的態度，她原本就不是什麼善良的人」、「會給孩子留下一輩子的陰影吧，你一定要這樣對他嗎」、「 光看她的表情，我以為她看到的是什麼蟲子」等。 不僅如此，還有網友湧入張員瑛的IG，洗版式的留下嘔吐、噁心等表情圖，還稱「那男孩很可憐」。



초등생이 몸 만지려고 하자 화들짝 놀라 피한 장원영… “너무하다”는 맘카페 회원



애 사진 보니까 작아보이지도 않던데..

글고 일반인들도 누가 갑자기 만질려고 하면 놀란다. pic.twitter.com/aXcS7TZqCc — 흐르는 多泥哀淚 애옹이처럼ㄷ-6 (@chalttoknuna) July 25, 2023

看到張員瑛再次被狙擊，有不少粉絲和網友留言安慰，表示：「你突然被別人摸一下，難道會被嚇到嗎」、「孩子覺得很開心，但是張員瑛明顯被嚇到了啊」等。

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