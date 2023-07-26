人气男团SEVENTEEN的96line小分队歌曲〈Light a Flame〉被越南歌手抄袭，惹怒各地克拉粉丝团结抗争！

那位越南歌手不仅发布在各个平台，甚至还上电视宣传，并持续跟粉丝对呛。

近日，有越南克拉（CARAT是SEVENTEEN的粉丝名）发现SEVENTEEN中96line小分队歌曲〈Light a Flame〉被叫做wanbo和zane的越南歌手（团队）抄袭，粉丝们合力持续写信向公司反应，希望SEVENTEEN的经纪公司Pledis Entertainment可以出面协助处理。



那位越南歌手使用一样的歌曲旋律，在他们经营的剧场表演售票，粉丝得知后向其反应，对方承认用了SEVENTEEN那首歌的旋律节奏，但态度强硬不认为自己有错，更不觉得自己是抄袭，甚至当作是自己的作品上电视台表演，让粉丝们看了相当生气。

▼SEVENTEEN〈Light a Flame〉原曲：



▼越南歌手电视表演的播出片段：

一开始是越南的粉丝发现后，制作成影片分享出去，中国粉丝得知此事后也在微博上制作影片分享，此外，FB粉丝专页「우리의 별 :: ShiningStar SVT」也将事件整理成文，希望能有更多人看见，并齐力向公司反应此事。

相关影片，目前以「#ProtectSeventeen #ProtectLightAFlame」这两个Hashtag在推特上引发效应中。

▼B站上，网友翻译成中字，且整理了一些对方回应的内容。

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