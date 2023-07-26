少女时代孝渊透露和俞利还住在宿舍！「SM提供位置最好的大房子，为什么要搬出去？」

少女时代孝渊将作为嘉宾出演27日播出的《帮我找房子吧》。

当天的节目中，因爸爸的公司太远而苦恼的8岁儿子作为委托人登场。家人希望的地区是通勤30分钟以内的京畿道南部，有3个房间、2个浴室、步行15分钟以内有小学、国中，并希望附近有补习班和超市等。

福队（朴娜勑队）由孝渊出击，她还提到虽然没有找房经验，但是少女时代的宿舍生活很长，搬家经验非常多。接著孝渊说自己和少女时代成员俞利和1名经纪人一起住在宿舍，令所有人大吃一惊。对於继续住在住宿的理由？她表示：「公司给了位置最好的大房子，没有非得搬出去的必要。」吸引大家的视线。



这让网友纷纷表示：「和Super Junior一样的2名成员＋1名经纪人」、「最好的房子 哈哈哈」、「公司的好福利一定要用」、「不愧是孝渊」、「接下来宿舍住最长的，就是你们俩了吧」、「是我也要住」等等。



而孝渊也会在节目公开自己新歌的一部分，还在淋浴间带来舞蹈挑战，并提示歌名是以〈Homes〉开头，期待明晚的播出啊！

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