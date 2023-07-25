IVE經紀公司STARSHIP起訴臭名昭著的黑粉，曾造謠張員瑛與大16歲G-Dragon熱戀

IVE所屬經紀公司STARSHIP娛樂正式向散播虛假消息的營銷號宣戰。

25日，STARSHIP通過官方SNS公開了長文，透露將透過法律公司LIWU對YouTube帳號「脫粉收容所」提起民事、刑事訴訟，起訴營銷號侵犯了旗下藝人的權利。STARSHIP表示：「2023年5月收到了來自美國法院的信息提供命令，2023年7月也從美國google本部那裡收到了關於脫粉收容所的重要資料。 可惜的是google向脫粉收容所的運營者公開了信息提供命令的通知，該帳號突然表示自己被駭客入侵，頻道內既存影片全部被刪除，帳號也停用了，運營者還公開了道歉聲明。 脫粉收容所之前持續造謠IVE成員，散播虛假消息，嚴重損壞了成員的名聲，影響到了我司的業務。」



소속 아티스트 권리침해 법정 대응 관련 안내 pic.twitter.com/tTgYR8RcQm — STARSHIP Ent. (@STARSHIPent) July 25, 2023

「脫粉收容所」是韓娛圈臭名昭著的營銷號，以爆料K-POP愛豆們的私生活、戀情為主，甚至對愛豆們進行人身攻擊。 IVE人氣成員張員瑛就深受其害，被該營銷號造謠與大16歲的BIGBANG成員G-Dragon熱戀。目前「脫粉收容所」已經「脫粉收容所」已經更名為「入坑收容所」，並刊登了道歉文。



“16살 나이 차이” 장원영 지드래곤 열애설 결정적 의혹 2가지…누리꾼 주장 https://t.co/Isder7itSY — 이슈맥스 (@superpower77777) October 12, 2022

前不久張員瑛的粉絲在STARSHIP娛樂公司門口進行卡車示威，其中一條就是不滿STARSHIP對造謠的黑粉不採取任何措施。STARSHIP將起訴營銷號的消息公開後立即在韓網引發熱議，網友們表示：「公司終於開始做事了」、「HYBE快來學一學」、「經紀公司都應該團結一些，告死這些營銷號」等。



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