自己的偶像自己救！《偶一天》金惠奫搭檔《20世紀少女》邊佑錫主演tvN新劇《揹著善宰跑》，變身「熱血粉絲」
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自己的偶像自己救！《偶一天》金惠奫搭檔《20世紀少女》邊佑錫主演tvN新劇《揹著善宰跑》，變身「熱血粉絲」

韓劇   2023年7月25日   星期二10:00   Hui  

（封面圖源：IG@byeonwooseok、hye_yoon1110）

「穿越時空」再+1！原作是網路小說，後來還被改編成網路漫畫，期待播出～

人氣網路小說《내일의 으뜸》不只改編成網路漫畫，今年（2023年）更將改編成tvN新月火劇（週一、二）《揹著善宰跑》，預計於11月首播。描述不幸結束生命的頂級男明星，和為了拯救他而穿越時空回到過去的女人，兩人之間發生的奇幻愛情故事。「善宰」是男主角的名字，「揹著善宰跑」是女主角在劇中的網名。

曾出演電影《靈魂伴侶》、《20世紀少女》、電視劇《花開時想月》、《青春紀錄》等作品的邊佑錫，將飾演頂級明星「柳善宰」。顏值、實力和魅力等通通完美，自出道後一直處於巔峰的位置。但演藝圈的生活令他疲憊不已，最後變得名不副實。由於女主角的出現，平靜的生活開始有所變化。

去年以電影《推土機上的少女》、《共感頻率》活躍的金惠奫，則將飾演女主角「林雪」。兒時因故放棄夢想，偶然於電臺聽到男主角的歌曲，得到極大的安慰並成為他的粉絲。沒想到，男主角不幸地結束生命，林雪為了拯救自己的偶像，穿越時空回到15年前，遇見還是高中生的柳善宰。她開始孤軍奮戰，阻止悲劇發生。金惠奫將在劇中展現32歲與19歲的演技，令人期待。

由於劇情的設定，又可以看到邊佑錫和金惠奫穿上校服！期待大明星與小粉絲的故事，感覺會很感人呢～

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