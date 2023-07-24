IVE張員瑛被陌生小孩觸碰嚇到瞪眼倒退！韓網熱議：反應過激vs正常防衛

身為IVE中的超人氣成員，張員瑛在公眾場合的一言一行都會被網友們放大，她因為對待國小生粉絲的態度引發了熱議。

最近IVE前往西班牙參加拼盤演出，關於張員瑛的一則街拍影片在網路上瘋傳，引發了很多網民的關注。 影片中，張員瑛和隊友們走在馬路上，突然一名年紀差不多是國小生的小男生突然朝IVE等人走去，伸手碰了碰張員瑛。 沒注意身邊有人出現的張員瑛因為被摸而瞪大眼睛，倒退了一大步。



현재 논란 중인 동남아 잼민이⁰어린애가 터치했다고 표정 썩는 건 쫌 아니다 vs 이건 장원영이 기분 불쾌할만하다⁰로 의견 50:50 갈리고 있음. pic.twitter.com/WLTnoUtVk0 — 프렌치소녀 (@nottdull) July 22, 2023

張員瑛的反應即刻掀起熱議，一開始有網友認為張員瑛的反應太過激烈，對小朋友沒必要這樣。 之後也有不少網友替張員瑛說話，表示「「身邊突然多了個陌生人，自己還被摸了，換作是誰都會被嚇一跳吧」、「他看上去年紀也不小了啊，不應該隨手碰別人吧」、「保全人員出現得太慢了」、「你們都不知道最近的國小生有多可怕」、「就這樣一聲不響突然走過來摸人，我也會被嚇到」等。

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