李俊昊VS本部長具元的對話連本人都難忍笑〜如何克服工作困境…具元Style：「辭職就可以了」

近來熱播中的韓劇《歡迎來到王之國》中，由李俊昊所飾演的本部長具元，多金帥氣的樣子深受女性觀眾們的喜愛，而俊昊也在自己的YT頻道上來一段「李俊昊VS具元」的訪談影片，一人分飾兩角，連自己都笑了出來。

畫面中分別是穿上了牛仔裝扮的李俊昊，以及一如往常西裝LOOK的本部長具元。被問到自己的優點是什麼呢？俊昊回答說自己的行動力與快速就是他的優點，而具元則是回答「清晰的頭腦、天生麗質，還有雄厚的財力」，果然是大家料想中的回應。



李俊昊也透露自己私下在家時就是看看電影，做運動，打掃家裡還有跟貓兒玩，不過具元只有一個回答，就是「隨時炫耀自己的財力」，引來隔壁李俊昊的奇怪眼神，說完自己也尷尬的笑了出來。身為李俊昊也提到了職場生活的秘訣，必須了解上司要的是什麼，也希望公司最好能夠補助油費跟餐費。具元則是表示希望顧及員工的生活與工作平衡，所以自願幫員工加班。



而最「具元Style」的回答就是這題，面對社會生活的困境時該如何克服呢？具元本部長明確的回應「以辭職來克服」，他所描述的就是《歡迎來到王之國》第一集當中，具元本來作為實習生入職王者酒店，沒想到才上班不到半天就直接離職了。但含著金湯匙出生的他，當然還是以本部長的職務再度入社了〜所以把離職說得如此容易啊啊啊啊〜



而被問到兩人若交換身分的話如何呢？李俊昊說自己若成了財閥三世，應該會想要盡情玩樂吧！具元則說難以想像自己成為藝人，「我不喜歡拋頭露面，不喜歡受到大家關注」之後又說因為具元什麼都會，做什麼都完美，所以也很難不受關注。最後這段訪談，就以李俊昊與具元互讚對方「很帥」作為結尾。



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