李俊昊VS本部长具元的对话连本人都难忍笑〜如何克服工作困境…具元Style：「辞职就可以了」

近来热播中的韩剧《欢迎来到王之国》中，由李俊昊所饰演的本部长具元，多金帅气的样子深受女性观众们的喜爱，而俊昊也在自己的YT频道上来一段「李俊昊VS具元」的访谈影片，一人分饰两角，连自己都笑了出来。

画面中分别是穿上了牛仔装扮的李俊昊，以及一如往常西装LOOK的本部长具元。被问到自己的优点是什么呢？俊昊回答说自己的行动力与快速就是他的优点，而具元则是回答「清晰的头脑、天生丽质，还有雄厚的财力」，果然是大家料想中的回应。



李俊昊也透露自己私下在家时就是看看电影，做运动，打扫家里还有跟猫儿玩，不过具元只有一个回答，就是「随时炫耀自己的财力」，引来隔壁李俊昊的奇怪眼神，说完自己也尴尬的笑了出来。身为李俊昊也提到了职场生活的秘诀，必须了解上司要的是什么，也希望公司最好能够补助油费跟餐费。具元则是表示希望顾及员工的生活与工作平衡，所以自愿帮员工加班。



而最「具元Style」的回答就是这题，面对社会生活的困境时该如何克服呢？具元本部长明确的回应「以辞职来克服」，他所描述的就是《欢迎来到王之国》第一集当中，具元本来作为实习生入职王者酒店，没想到才上班不到半天就直接离职了。但含著金汤匙出生的他，当然还是以本部长的职务再度入社了〜所以把离职说得如此容易啊啊啊啊〜



而被问到两人若交换身分的话如何呢？李俊昊说自己若成了财阀三世，应该会想要尽情玩乐吧！具元则说难以想像自己成为艺人，「我不喜欢抛头露面，不喜欢受到大家关注」之后又说因为具元什么都会，做什么都完美，所以也很难不受关注。最后这段访谈，就以李俊昊与具元互赞对方「很帅」作为结尾。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻