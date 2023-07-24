【影片】SEVENTEEN圓佑出道八年「尺度最大」的舞台造型！紅色皮外套＋透視裝令粉絲瘋狂尖叫～
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【影片】SEVENTEEN圓佑出道八年「尺度最大」的舞台造型！紅色皮外套＋透視裝令粉絲瘋狂尖叫～

KPOP   2023年7月24日   星期一08:00   Mico  

（封面圖源：FB@아이돌 이슈）

原本是斯文的眼鏡學長，下一秒直接變身成狂野 BOY！！

上週末人氣男團 SEVENTEEN 連續兩天在首爾舉行演唱會，除了到現場的粉絲之外，也有參與線上直播的粉絲們一起同樂，其中，成員圓佑的一套舞台裝吸引了粉絲們的熱烈討論。

SEVENTEEN 的 Hiphop Team 四人所表演的〈BACK IT UP〉和〈FIRE〉，以紅配黑造型展現帥氣的面貌，氣勢相當驚人，而圓佑更以超大尺度的舞台造型，令粉絲們看了瘋狂尖叫，紅色皮外套裡面搭配著透視裝，隱隱約約在舞動時展現出結實的身材，不囉嗦直接看下面的影片分享！！

網上留言反應：「不敢相信這是全圓佑！TAT」、「低調貓直接變街邊野貓」、「圓佑你有罪，在我們內心放火的罪」、「四個人都超帥，但圓佑我真的忍不住多看好幾眼」、「我要珍藏這個畫面，一起帶進墳墓裡」、「看完直接失眠，不用睡了」

（圖源：FB@아이돌 이슈）（圖源：FB@아이돌 이슈）（圖源：FB@아이돌 이슈）（圖源：FB@아이돌 이슈）

團體片段

▼圓佑和珉奎的粉絲直拍影片：

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