【影片】SEVENTEEN圓佑出道八年「尺度最大」的舞台造型！紅色皮外套＋透視裝令粉絲瘋狂尖叫～

原本是斯文的眼鏡學長，下一秒直接變身成狂野 BOY！！

上週末人氣男團 SEVENTEEN 連續兩天在首爾舉行演唱會，除了到現場的粉絲之外，也有參與線上直播的粉絲們一起同樂，其中，成員圓佑的一套舞台裝吸引了粉絲們的熱烈討論。

SEVENTEEN 的 Hiphop Team 四人所表演的〈BACK IT UP〉和〈FIRE〉，以紅配黑造型展現帥氣的面貌，氣勢相當驚人，而圓佑更以超大尺度的舞台造型，令粉絲們看了瘋狂尖叫，紅色皮外套裡面搭配著透視裝，隱隱約約在舞動時展現出結實的身材，不囉嗦直接看下面的影片分享！！

a much needed thread of fire wonwoo pic.twitter.com/JPq0kuz9rr — jj x wonukins (@wonblvd) July 22, 2023

網上留言反應：「不敢相信這是全圓佑！TAT」、「低調貓直接變街邊野貓」、「圓佑你有罪，在我們內心放火的罪」、「四個人都超帥，但圓佑我真的忍不住多看好幾眼」、「我要珍藏這個畫面，一起帶進墳墓裡」、「看完直接失眠，不用睡了」

FINALLY A CLEARER FANCAM OF JEON WONWOO IN FIRE pic.twitter.com/8q8IWEyAed — jamie (@mingyuhaven) July 21, 2023

fire wonwoo living in my mind rent free pic.twitter.com/aCtuM1kcq3 — ava (@jwwco) July 22, 2023

團體片段

a top tier fire performance by svt hiphop unit.



scoups, vernon, wonwoo, mingyu#SEVENTEENinSEOUL#SVT_FOLLOW_JustLikeThis#SEVENTEEN | SEVENTEEN pic.twitter.com/7BZCiUSs2l — SVT Follow to Seoul Update (@jihansueee) July 22, 2023

▼圓佑和珉奎的粉絲直拍影片：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞