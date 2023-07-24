【影片】SEVENTEEN圆佑出道八年「尺度最大」的舞台造型！红色皮外套＋透视装令粉丝疯狂尖叫～

原本是斯文的眼镜学长，下一秒直接变身成狂野 BOY！！
上周末人气男团 SEVENTEEN 连续两天在首尔举行演唱会，除了到现场的粉丝之外，也有参与线上直播的粉丝们一起同乐，其中，成员圆佑的一套舞台装吸引了粉丝们的热烈讨论。
230722 FOLLOW 2days#세븐틴 #SEVENTEEN #원우 #WONWOO pic.twitter.com/0Ta4gNAkw2— (@someone_0717) July 22, 2023
July 23, 2023
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SEVENTEEN 的 Hiphop Team 四人所表演的〈BACK IT UP〉和〈FIRE〉，以红配黑造型展现帅气的面貌，气势相当惊人，而圆佑更以超大尺度的舞台造型，令粉丝们看了疯狂尖叫，红色皮外套里面搭配著透视装，隐隐约约在舞动时展现出结实的身材，不罗嗦直接看下面的影片分享！！
July 23, 2023
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a much needed thread of fire wonwoo pic.twitter.com/JPq0kuz9rr— jj x wonukins (@wonblvd) July 22, 2023
网上留言反应：「不敢相信这是全圆佑！TAT」、「低调猫直接变街边野猫」、「圆佑你有罪，在我们内心放火的罪」、「四个人都超帅，但圆佑我真的忍不住多看好几眼」、「我要珍藏这个画面，一起带进坟墓里」、「看完直接失眠，不用睡了」
July 22, 2023
230721— win (@winforwonwoo) July 21, 2023
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FINALLY A CLEARER FANCAM OF JEON WONWOO IN FIRE pic.twitter.com/8q8IWEyAed— jamie (@mingyuhaven) July 21, 2023
fire wonwoo living in my mind rent free pic.twitter.com/aCtuM1kcq3— ava (@jwwco) July 22, 2023
团体片段
a top tier fire performance by svt hiphop unit.— SVT Follow to Seoul Update (@jihansueee) July 22, 2023
scoups, vernon, wonwoo, mingyu#SEVENTEENinSEOUL#SVT_FOLLOW_JustLikeThis#SEVENTEEN | SEVENTEEN pic.twitter.com/7BZCiUSs2l
▼圆佑和珉奎的粉丝直拍影片：
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