【韓網熱帖】後半部收視率下滑的兩部劇

大家還有繼續追嗎？

《歡迎來到王之國》

全國/首都圈

第1集 5.075 / 5.344 ▼ 最低

第2集 7.544 / 8.255

第3集 9.145 / 10.671

第4集 9.645 / 10.003

第5集 9.672 / 10.590

第6集 12.017 / 12.607

第7集 10.607 / 11.496

第8集 12.317 / 13.427 ▲ 最高

第9集 10.196 / 11.174

第10集 11.303 / 12.351

第11集 9.003 / 10.062

《今生也請多指教》

全國/首都圈

第1集 4.272 / 4.932

第2集 5.488 / 6.078

第3集 4.947 / 5.392

第4集 5.733 / 6.283 ▲ 最高

第5集 4.454 / 4.701

第6集 5.590 / 5.988

第7集 4.125 / 5.027

第8集 4.481 / 4.789

第9集 4.504 / 4.790

第10集 4.367 / 4.481

第11集 3.501 / 4.199 ▼ 最低

韓國網友評論：

1. 達到10%都很神奇了

2. 兩個都無趣，看到一半下車

3. 果然電視劇是編劇的遊戲，這是真理

4. 《王之國》好像很受中年觀眾喜愛，我媽也在追

5. 《王之國》真的毫無內容，其他劇5秒鐘的橋段，在這裡要花10分鐘

6. 《王之國》全靠俊昊潤娥的臉和化學反應，必須放空腦袋來看，權當JTBC為兩人拍的寫真集

7. 《王之國》昨天這集蠻好看的，今天應該會升吧

8. 《今生》除了演員都很糟... 導演編劇全部...

9. 還不如按照原作拍，可惜了

10. 最近10%已經算很火了吧？

11. 這兩部無法比較啊，《王之國》昨天才下降一點點，《今生》從一開始就低迷kkk

12. 《王之國》越來越幼稚，《今生》走向奇怪... 兩部都很失望，這週開始不看了。 沒有期待感。

13. 《今生》原作有趣很期待來著，但男女主都不合適，不好看...

14. 《王之國》編劇真的太~~~不會寫了，雖然兩位演員都很有好感，但實在忍不下去了

15. 本來CP在一起之後就會有點無趣，我也勉強看到一半下車了kkk

16. 《王之國》完全沒有敘事，上週全是你儂我儂，真的失望，決定不看了ᅮᅮ 第一次看到整集全靠兩位演員和吻戲撐起的劇

17. 《今生》太執著與前世，感情線亂七八糟

18. 《王之國》內容空空，老舊感性令人懷疑編劇的年紀，還總是有女生嫉妒的戲份 C8 甚至台詞也肉麻到想吐。 金銀淑真的太會寫台詞了。

出處：https://theqoo.net/hot/2866687349

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究