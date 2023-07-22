值得學習！NewJeans Minji爆回歸再忙也要睡15個小時，健康行程引粉絲大讚

看多了愛豆團的殺人行程，NewJeans的寬鬆的工作安排讓廣大粉絲大讚不已。

作為目前K-POP界的大勢，NewJeans積極參與各類行程之外，還在忙著回歸，於7日發行了新曲《Super Shy》，正式展開宣傳活動，當粉絲和網友們得知她們的行程之後，紛紛讚不絕口，這才是讓愛豆活動長久化該做的事情。



最近成員玟池（Minji）在和粉絲交流過程中公開了每天的睡眠時間，稱每天會睡15個小時左右，「不叫我起床的話我會一直睡，叫醒我，我也不會生氣」，超長休息時間震驚了所有粉絲。 有粉絲還整理了7月7日之後10天內的工作行程，作為人氣火爆的大勢女團，她們的工作時間要比其他愛豆團短，擁有充足的休息時間，甚至周日的時候會完全放假不工作，而玟池一天至少睡夠10小時，週六休息時會開通直播和粉絲互動。

K-POP圈經常聽到有愛豆因為健康問題而暫停活動的消息，也有不少愛豆團在節目中透露經常熬夜工作，國內國外飛來飛去，每天睡眠不到2小時，為補覺只能在車上休息，因此看到NewJeans有這麽健康的行程另粉絲們非常安心。



NewJeans從去年出道開始就以強勁勢頭躋身大事，在各類音樂節目、綜藝和廣告中都能看到她們的身影。 最近的新曲《Super Shy》也創下了新紀錄，入駐Billboard HOT100榜單第66位，超越了之前的經典歌曲《OMG》和《DITTO》。

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