本部長不僅出訪日本還要旋風訪台！李俊昊8月3日快閃台北街頭展現運動風！

近期演出《歡迎來到王之國》與潤娥大談戀愛的李俊昊，除了在戲劇表現上演出霸氣本部長，受到廣大觀眾喜愛以外，日前更啟動了日本巨蛋見面會的行程，歌手本業也兼顧。今日更公開他即將在8月3日空降台北信義區，成為運動品牌活動嘉賓。

韓流大勢演員李俊昊將於8月3日旋風訪台，共同歡慶品牌萬眾矚目的T-TOE家族系列鞋款氣勢登台，掀起全城高街時尚風潮。俊昊將展現獨有的瀟灑迷人魅力，以時尚帥氣造型親臨於adidas Brand Center舉辦的三葉草復古原創派對，正式宣告T-TOE風潮全面襲台！



完美駕馭斯文與酷帥魅力的李俊昊，不斷以嶄新面貌展現其勢不可擋的迷人魅力。作為歌手，於舞台上以俊俏的臉龐與完美體格展現令人目不轉睛的酷帥魅力，迷人嗓音和處處散發性感的舞姿深受歌迷喜愛，成功帶起團體逆行風潮。而作為演員，李俊昊更以細膩生動的演技，一系列叫好叫座的作品，打破偶像轉型演員的紀錄，先是在《衣袖紅鑲邊》中飾演冷峻君王，精湛演技成功斬獲南韓百想藝術大賞視帝與人氣王大獎，更於近期Netflix熱播韓劇《歡迎來到王之國》中甜蜜可愛的反轉魅力，描繪令人心動的傲嬌霸總一角，擄獲台韓劇迷芳心，獲封「最帥君主」、「性感俊昊」、「浪漫喜劇王」等稱號。



李俊昊收放自如且充滿層次的表演，化身收視與話題保證，讓其躋身韓劇一哥，本次於8月初驚喜登台，恰逢《歡迎來到王之國》完結篇，勢必引爆全城話題，與年度鞋款T-TOE家族一同展現全方位閃耀的帝王風采。

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