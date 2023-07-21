防彈少年團Jin的軍裝照拯救女粉絲！韓網友：這輩子別想脫粉了
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防彈少年團Jin的軍裝照拯救女粉絲！韓網友：這輩子別想脫粉了

明星   2023年7月21日   星期五09:00   Tracy  

（封面圖源：Weverse，IG@jin截圖）

BTS防彈少年團大哥Jin的照片竟成了女粉絲的護身符。

事情是這樣的，一名巴西女粉絲公開了自己被Jin照片拯救了的故事。據巴西媒體「 RIC Mais」報導稱，住在巴西的21歲女生娜塔麗（音譯）月初在巴士站遭遇強盜搶劫，娜塔麗稱「他搶走了我的手機不停翻看，正巧看到了我放在手機背面的照片，那張照片是穿著軍裝的Jin，對方看到照片之後就把手機還給了我，隨後就逃跑了。強盜可能以為我放的是男友的照片，男友是軍人的話他覺得自己會惹上事情。」

聽到這件事情的網友們紛紛表示驚訝，留言稱：「這就是防彈少年團的力量啊」、「這位粉絲這輩子脫不了粉了」、「Jin知道的話也會很欣慰的」等。

此外，Jin作為防彈少年團的大哥已於去年12月13日第一個入伍，目前在陸軍第5師團新兵教育大隊擔任助教，因為在軍隊表現卓越近期還被授予了「特級戰士」的稱號提前晉升，他將於2024年6月12日退伍。

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