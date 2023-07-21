防彈少年團Jin的軍裝照拯救女粉絲！韓網友：這輩子別想脫粉了

BTS防彈少年團大哥Jin的照片竟成了女粉絲的護身符。

事情是這樣的，一名巴西女粉絲公開了自己被Jin照片拯救了的故事。據巴西媒體「 RIC Mais」報導稱，住在巴西的21歲女生娜塔麗（音譯）月初在巴士站遭遇強盜搶劫，娜塔麗稱「他搶走了我的手機不停翻看，正巧看到了我放在手機背面的照片，那張照片是穿著軍裝的Jin，對方看到照片之後就把手機還給了我，隨後就逃跑了。強盜可能以為我放的是男友的照片，男友是軍人的話他覺得自己會惹上事情。」



아주 성실하게 모범 조교로

국방의 의무를 다하고 있는 중에



특급 전사 되어 조기 상병 진급된

김석진 #JIN #방탄소년단진

군복 사진 한 장으로



위기의 브라질 아미를 구하다



김석진 최고

자랑스럽다 내 아티스트 진JIN#TheAstronaut@BTS_twt https://t.co/vMusgAp6EO pic.twitter.com/TicNUC0t2c — noblebrilliant진(D328):Fan account (@ModifierKingJIN) July 19, 2023

聽到這件事情的網友們紛紛表示驚訝，留言稱：「這就是防彈少年團的力量啊」、「這位粉絲這輩子脫不了粉了」、「Jin知道的話也會很欣慰的」等。

此外，Jin作為防彈少年團的大哥已於去年12月13日第一個入伍，目前在陸軍第5師團新兵教育大隊擔任助教，因為在軍隊表現卓越近期還被授予了「特級戰士」的稱號提前晉升，他將於2024年6月12日退伍。

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