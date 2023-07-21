梁朝偉零片酬出演NewJeans MV：「想送給韓國粉絲一份薄禮」白髮造型也是本人親自提議！

韓國女團NewJeans昨日公開迷你二輯《Get Up》主打歌之一《Cool With You》的MV，請來梁朝偉出演已讓人十足驚喜，沒想到他將這次合作視為送給韓國粉絲的禮物，完全沒有收取片酬！

《Cool With You》MV分為AB兩版，以前後相連的結構對希臘神話Psyche與Eros的故事進行現代化詮釋。 鄭好娟飾演愛神Eros，為與愛人廝守而放棄神的身份，梁朝偉也憑短暫的出鏡引起大量關注。 兩人全程沒有一句台詞，全靠眼神表現出複雜耐人尋味的劇情。



昨日下午NewJeans所屬社透露了請來兩位演員的幕後故事。 據悉，MV導演和所屬社ADOR總製作人閔熙真表示：「希望是一位雖然戲份很短但很有卡裡斯馬、存在感很強的演員，考慮很久後想到了梁朝偉。 梁朝偉對於短暫的鏡頭也在事前認真分析了劇本，MV中的白髮造型亦是他親自提議。 在現場也竭盡全力，不負大演員的名聲，備受工作人員稱讚。」

據悉閔熙真通過朋友將劇本轉交給梁朝偉，梁朝偉認為角色很有魅力、與戲份長短無關，遂決定無片酬出演。



梁朝偉通過ADOR表達對韓國的喜愛：「遇到了好的緣分，想送給韓國粉絲一份薄禮。」 鄭好娟：「平時就是NewJeans和梁朝偉的粉絲，與『海豚誘拐團』等所有工作人員一起開心地完成了拍攝。 希望將這份愉悅的能量傳遞給觀眾。」



此外，NewJeans第二張迷你專輯《Get Up》將在今日下午1點正式發行。



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