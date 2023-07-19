被打臉？韓媒爆錄音稱MC夢就是EXO挖人黑手：最想帶走的是伯賢、KAI！

MC夢被爆料非常想引進EXO的伯賢和KAI。

前段時間，EXO-CBX（CHEN、伯賢、XIUMIN）向SM娛樂要求提供薪資結算等資料遭到拒絕，同時爆料公司逼迫他們簽訂奴隸合約等，對此SM娛樂反駁，稱所有行為皆依照合約精神走，並回擊恐有外部勢力煽動藝人，雙方隔空交火，當時就有韓媒爆料「第三方勢力」 為MC夢，他私下接觸CBX，想要挖走3人。 MC夢隨即反駁報導有誤，否認插手其中，只是安慰了因為合約糾紛而難過的後輩，完全沒有挖人的意圖。



18日，韓媒《10Aisa》獨家報導稱掌握了MC夢與娛樂圈人士一段有關EXO KAI和伯賢的對話錄音。 根據錄音記錄，MC夢提到了EXO的合約問題，他表示：「我一定要帶KAI和伯賢來，現在（為此）非常認真地工作中」。 據悉錄音日期是2022年1月， 而「CBX事件」發生在今年6月，錄音的曝光也瘋狂打臉MC夢之前所說的話。



與此同時1個月前韓國知名娛樂博主李振浩公開的一則影片再次吸引網民的目光，他以「CBX脫離SM失敗的原因」為題發布了一則長達13分鐘的影片，影片中提到「 CBX並非外部勢力的主要目標，他們的目標是EXO中的另一位成員，但這位成員從始至終都未動搖，堅定地留在了EXO，正是因為他的堅定，CBX才可以重回談判桌。」





將MC夢的錄音和李振浩的影片結合起來看，不少網民猜測李振浩口中的那位「堅定」的成員大概率就是KAI，再一次在韓網掀起熱議，罵戰升級。

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