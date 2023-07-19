《語意錯誤》朴栖含今年底退伍！爆回歸作選定古裝劇《濁流》，演繹朝鮮浪子成功記

今日據韓媒Starnews獨家報道，朴栖含已確定出演古裝劇《濁流》。

《濁流》是一部個人傳記，講述一個男人從朝鮮物流和經濟中心——漢江麻浦渡口起步，靠自己的力量從浪子成長為朝鮮傳說的故事。 這是電影《光海，成為王的男人》導演秋昌民執導的第一部電視劇，劇本由KBS《推奴》《逃亡者Plan.B》、tvN《L.U.C.A.： The Beginning》、SBS《致親愛的法官大人》、Netflix《殭屍校園》編劇千成日執筆。



朴栖含去年3月10日入伍，以社會服務要員身份履行兵役義務，預計今年12月9日退伍。 目前距離退伍還有5個月，朴栖含已提前選定《濁流》作為回歸之作，展現出對這部劇能夠獲得成功的信心。



朴栖含去年2月憑BL劇《語意錯誤》「張宰英」一角爆紅全球，可惜不到一個月後就開始服兵役，沒能開展更多宣傳活動。 同年3月7日他與npio娛樂簽約，計劃繼續往演員方向發展。





雖然經紀公司目前還沒給出正式回應，網友已開始興奮期待：「古裝劇！」、「韓服一定超適合他」、「之前拜託他像牛一樣工作，真的比預期更快復工了！」、「時間好快」、「《語意錯誤》第二部呢？」 、「超期待，為朴栖含應援」。



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