被打脸？韩媒爆录音称MC梦就是EXO挖人黑手：最想带走的是伯贤、KAI！

MC梦被爆料非常想引进EXO的伯贤和KAI。

前段时间，EXO-CBX（CHEN、伯贤、XIUMIN）向SM娱乐要求提供薪资结算等资料遭到拒绝，同时爆料公司逼迫他们签订奴隶合约等，对此SM娱乐反驳，称所有行为皆依照合约精神走，并回击恐有外部势力煽动艺人，双方隔空交火，当时就有韩媒爆料「第三方势力」 为MC梦，他私下接触CBX，想要挖走3人。 MC梦随即反驳报导有误，否认插手其中，只是安慰了因为合约纠纷而难过的后辈，完全没有挖人的意图。



18日，韩媒《10Aisa》独家报导称掌握了MC梦与娱乐圈人士一段有关EXO KAI和伯贤的对话录音。 根据录音记录，MC梦提到了EXO的合约问题，他表示：「我一定要带KAI和伯贤来，现在（为此）非常认真地工作中」。 据悉录音日期是2022年1月， 而「CBX事件」发生在今年6月，录音的曝光也疯狂打脸MC梦之前所说的话。



与此同时1个月前韩国知名娱乐博主李振浩公开的一则影片再次吸引网民的目光，他以「CBX脱离SM失败的原因」为题发布了一则长达13分钟的影片，影片中提到「 CBX并非外部势力的主要目标，他们的目标是EXO中的另一位成员，但这位成员从始至终都未动摇，坚定地留在了EXO，正是因为他的坚定，CBX才可以重回谈判桌。」





将MC梦的录音和李振浩的影片结合起来看，不少网民猜测李振浩口中的那位「坚定」的成员大概率就是KAI，再一次在韩网掀起热议，骂战升级。

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