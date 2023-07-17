《惡鬼》真相大白讓金泰梨、吳正世都崩潰！反轉又反轉，下個遭殃的是誰（EP.7-8）

《惡鬼》最新第7、第8集來到劇情最高潮，具散影（金泰梨 飾）與廉海上（吳正世 飾）分別追查真相，真相卻令他們難以承受……

（以下涉及劇透）



具散影見了廉海上家的金祐珍，對方要她去找崔滿月，具散影接著就在廉海上家發現了廉海上長久以來都在追蹤惡鬼的資料，感到自己被隱瞞了，她摸了梨籽髮帶還疑似見到惡鬼身亡的那瞬間。

具散影與李弘塞（洪慶 飾）、廉海上與徐炆春（金元海 飾），兩邊分頭尋找真相，一切都指向廉海上家的公司重顯資本、指向廉海上的爺爺廉昇鈺和奶奶羅炳熙（金海淑 飾），最終，廉海上得知了是自己的爺爺奶奶因貪婪呼叫太子鬼，犧牲了女孩李木端，甚至整個樟鎮里村民……都是幫兇。具散影透過惡鬼眼中的影像，目睹一切經過崩潰跪地、無法原諒廉海上與其家人。



▼金泰梨與吳正世不同的崩潰演出，也被認為是演技大爆發



難堪的是，惡鬼會從廉海上家人跑到具講謨（陳善圭 飾）身上也是有理由的，具散影發現爸爸可能是想從惡鬼身上得到「視力」，視力開始消失的她亦發覺自己被惡鬼說中了：她需要「她」（惡鬼）。

在廉海上因罪惡感被黑暗壟罩時，是放不下他的具散影抓住了他，兩人重新合作追查，這才知道具講謨和廉海上母親一樣，都是拚了命的想消除惡鬼，只是有某些地方出了差錯而失敗，與此同時，李弘塞與徐炆春陷入危險……



下集預告，具散影失憶的頻率越來越高了，她無法相信自己到底做了些什麼，廉海上承諾會制服她身上的惡鬼。



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