《恶鬼》真相大白让金泰梨、吴正世都崩溃！反转又反转，下个遭殃的是谁（EP.7-8）

《恶鬼》最新第7、第8集来到剧情最高潮，具散影（金泰梨 饰）与廉海上（吴正世 饰）分别追查真相，真相却令他们难以承受……

（以下涉及剧透）



具散影见了廉海上家的金佑珍，对方要她去找崔满月，具散影接著就在廉海上家发现了廉海上长久以来都在追踪恶鬼的资料，感到自己被隐瞒了，她摸了梨籽发带还疑似见到恶鬼身亡的那瞬间。

具散影与李弘塞（洪庆 饰）、廉海上与徐炆春（金元海 饰），两边分头寻找真相，一切都指向廉海上家的公司重显资本、指向廉海上的爷爷廉升钰和奶奶罗炳熙（金海淑 饰），最终，廉海上得知了是自己的爷爷奶奶因贪婪呼叫太子鬼，牺牲了女孩李木端，甚至整个樟镇里村民……都是帮凶。具散影透过恶鬼眼中的影像，目睹一切经过崩溃跪地、无法原谅廉海上与其家人。



▼金泰梨与吴正世不同的崩溃演出，也被认为是演技大爆发



难堪的是，恶鬼会从廉海上家人跑到具讲谟（陈善圭 饰）身上也是有理由的，具散影发现爸爸可能是想从恶鬼身上得到「视力」，视力开始消失的她亦发觉自己被恶鬼说中了：她需要「她」（恶鬼）。

在廉海上因罪恶感被黑暗垄罩时，是放不下他的具散影抓住了他，两人重新合作追查，这才知道具讲谟和廉海上母亲一样，都是拚了命的想消除恶鬼，只是有某些地方出了差错而失败，与此同时，李弘塞与徐炆春陷入危险……



下集预告，具散影失忆的频率越来越高了，她无法相信自己到底做了些什么，廉海上承诺会制服她身上的恶鬼。



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