Starship本部長對NewJeans發表陰陽怪氣留言、獨捧自家女圖，兩面派嘴臉遭網友炮轟隱身！

近日有網友發現，一個疑似Starship本部長的IG賬號對NewJeans接連發表負面評論，同時對自家偶像稱讚不已，引起討論。

事件發生的主要「陣地」是韓國化妝師吳佳英（音）的工作IG，化妝師分享了很多自己參與的時尚雜誌寫真，其中不乏偶像團身影。 網友發現，一個IG賬號在NewJeans成員Minji的寫真下留言「嗯...」、在Danielle寫真下留言「嗯... 嗯...」，語氣欲言又止、意味深長：



但數個月前，該賬號在IVE成員宥真寫真下的留言則是完全不同畫風：「和我們宥真第一次見面，拍得太漂亮啦。」



該賬號自己也PO過IVE成員張員瑛的照片，熱情留言道：「我的愛，張員瑛，the Spring is You，我們一輩子都在一起吧。」



另一PO文裡也寫道：「做得好做得好，全都好棒，我們Rei最棒了。」



這個IG賬號的自我介紹寫著「Starship娛樂，廣告，寫真」，疑似是Starship的本部長，此前還刊登過稱讚MONSTA X成員Shownu的言論。 被網友發現後，該賬號先是刪留言、隨後轉為非公開，目前已經搜索不到。



很多網友對其行為感到無語：「好沒水準」、「丟人legend」、「為什麼對孩子這樣？」 、「忘記切換私人賬號了嗎？ 還是故意的？」 、「與身份地位不配的黑粉行徑」、「對Starship產生了偏見」、「有時間留言『嗯』，不如多想想怎麼照顧IVE」、「居然沒有一句道歉就刪號了，真難看」、「這個人好像有點不正常，估計公司也很煩」。

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