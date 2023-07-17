新劇《陌生人》今開播！秀英圓夢和田慧振合作演母女，安在旭&朴成勳回歸正派演羅曼史啦～

由田慧振、崔秀英（秀英）、安在旭與朴成勳主演的Genie TV原創劇《陌生人》今開播，官方舉行了發布會。

《陌生人》描寫了「最想成為陌生人，但無法成為陌生人關係」的現代家庭形象，以一對母女的故事展開，田慧振飾演不懂事的媽媽「金恩美」，秀英飾演個性灑脫的女兒「金珍熙」，而這對母女即將陷入戀愛，分別邂逅安在旭飾演的耳鼻喉科醫師「朴振洪」，以及朴成勳所飾演、被降職至村裡任職派出所所長之「殷載元」。該劇改編自鄭永瓏（音譯）漫畫家的同名kakao網路漫畫，是點閱率超過2500萬次的人氣作品。



《陌生人》劇組於今（17）日首播日舉行發布會，「媽媽金恩美」田慧振以幹練的髮型一身黑帥氣登場，「女兒金珍熙」秀英倒比較休閒，小露蠻腰著牛仔褲一身輕登場。「殷載元」安在旭穿上黑西裝搭白T、小白鞋，「殷載元」朴成勳倒是穿米白色西裝亮眼登場。導演李民佑亦現身接受攝影與採訪。



據各大現場韓國記者媒體報導，秀英向田慧振表達了粉絲心，說粉絲都知道自己從很久以前就是田慧振的粉絲，從沒想過有機會演母女。田慧振當下稱讚秀英演技，秀英感動地摀住嘴喊：「我可以哭嗎？」田慧振也說秀英不會把自己當前輩、相處起來很舒服，秀英為了像劇中一樣了解她，還常常邀她一起共飲。



而安在旭和朴成勳近年分別以《MOUSE窺探》、《黑暗榮耀》惡人給予大眾深刻印象，他們倆難得回歸正派角色，還要和田慧振與秀英演羅曼史。朴成勳的「轉變」令人最不習慣，朴成勳透露到現在還是有人認出他會喊「全宰寯」，就連拍攝《陌生人》時，工作人員與導演時不時就會喊他「宰寯」，發布會上還有記者發問時誤喊他「全宰寯」呢！成為發布會上有趣的插曲。



《陌生人》今韓國時間10點於Genie TV、ENA頻道等平台播出，香港黃viu煲劇平台深夜更新。



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