BTS柾國新歌〈Seven〉MV網友公認最爆笑的片段！柾國從棺材裡復活&韓韶禧瞬間大翻白眼～XD

第一次看MV真的會料想不到下一幕會出現什麼，非常有趣！大家都看過了嗎？最令你印象深刻的是哪一個片段呢？

BTS 防彈少年團成員田柾國（JungKook）在近日推出solo數位單曲〈Seven〉，MV找來了女神韓韶禧特別出演，劇情無厘頭且充滿黑色幽默獲得了許多好評。



其中有許多網友提到了最爆笑的一幕，就是設定是「戀愛腦&癡情男有」的柾國詐死從棺材裡復活，韓韶禧瞬間大翻白眼頭往後仰～XD，之後，柾國還一臉滿足的繼續唱歌，短短幾秒又白目又爆笑。



▼這一幕在MV的02:36，〈Seven〉公開第三天目前已突破5000萬觀看人次。



▼昨晚官方還公開了〈Seven〉的表演舞蹈版：



此外，柾國〈Seven〉的首個live舞台是登上美國紐約中央公園舉行的「2023 GMA 夏日音樂節」（2023 Summer Concert Series），一連表演了三首歌曲，讓現場氣氛HIGH到最高點。



＊原報導→BTS柾國新歌〈Seven〉舞台首度公開，Ending手勢超催淚！還接連演唱了〈Euphoria〉〈Dynamite〉團魂爆發～

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