BTS柾国新歌〈Seven〉MV网友公认最爆笑的片段！柾国从棺材里复活&韩韶禧瞬间大翻白眼～XD

第一次看MV真的会料想不到下一幕会出现什么，非常有趣！大家都看过了吗？最令你印象深刻的是哪一个片段呢？

BTS 防弹少年团成员田柾国（JungKook）在近日推出solo数位单曲〈Seven〉，MV找来了女神韩韶禧特别出演，剧情无厘头且充满黑色幽默获得了许多好评。



其中有许多网友提到了最爆笑的一幕，就是设定是「恋爱脑&痴情男有」的柾国诈死从棺材里复活，韩韶禧瞬间大翻白眼头往后仰～XD，之后，柾国还一脸满足的继续唱歌，短短几秒又白目又爆笑。



▼这一幕在MV的02:36，〈Seven〉公开第三天目前已突破5000万观看人次。



▼昨晚官方还公开了〈Seven〉的表演舞蹈版：



此外，柾国〈Seven〉的首个live舞台是登上美国纽约中央公园举行的「2023 GMA 夏日音乐节」（2023 Summer Concert Series），一连表演了三首歌曲，让现场气氛HIGH到最高点。



＊原报导→BTS柾国新歌〈Seven〉舞台首度公开，Ending手势超催泪！还接连演唱了〈Euphoria〉〈Dynamite〉团魂爆发～

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