Seventeen Joshua&Hoshi将作客刘在锡网综《藉口Go》，李栋旭&李光洙&柳演锡等都去过
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Seventeen Joshua&Hoshi将作客刘在锡网综《藉口Go》，李栋旭&李光洙&柳演锡等都去过

综艺   2023年7月15日   星期六09:47   Tracy  

（图源：twitter@@pledis_17）

男团Seventeen成员Joshua和Hoshi将於国民MC刘在锡碰面。

新曲《Super》（《孙悟空》）发行之后，Seventeen人气再攀高峰，本月21、22日即将举办的高尺小巨蛋演唱会门票预售上演空前抢夺战。 上周成员们还飞往中国澳门亮相音乐节并在广州举行线下粉丝会，吸引不少中国「克拉」（SEVENTEEN粉丝名）前往。
（图源：twitter@@pledis_17）

最近队内成员也在积极营业，据韩媒《韩国日报》独家报导称成员Joshua和Hoshi将作客YouTube综艺《藉口Go》，这档节目是国民MC刘在锡的首个YouTube网综，以好友间的谈话为主题，从开播以来已经邀请过李栋旭、柳演锡、李光洙、车太铉、编剧金恩熙、导演张汉俊、金淑、 宋恩伊等明星亮相，每集点击率都超过百万。
（图源：YouTube《藉口Go》）

Seventeen之前曾出演过刘在锡担任固定嘉宾的《Running Man》，这次也是继上次节目之后时隔4年再次见面。 Joshua和Hoshi在SEVETEEN团综《Going Seventeen》中大展综艺魅力，前段时间两人还分别做客了人气网综《虽然没准备什么菜》，与舞台上霸气形象完全不同的反转魅力疯狂吸粉。据悉，Joshua和Hoshi於15日录制《藉口Go》，节目何时播出尚未确定。

此外，Joshua和Hoshi亮相的综艺节目《BRO & MARBLE》将於7月21日和观众见面。
（图源：TVING《BRO & MARBLE》）

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