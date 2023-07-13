7月28日快來！丁海寅＆具教煥＆孫錫求《D.P.：逃兵追緝令2》首版預告公開，像電影一樣精彩啊！

Netflix 在今日（13日）公開《D.P.：逃兵追緝令2》的海報和預告。

公開的海報依然不變，面對現實和不正之風，103師團憲兵隊調查科的苦惱和衝突一覽無餘。丁海寅、具教煥、金成均、孫錫求（孫錫久）後面掛著逃兵的照片和軍牌上的血，需要他們面對艱難的現實。



公開的預告片以在第一季中備受喜愛的俊浩（丁海寅 飾）和浩烈（具教煥 飾）的樣子開始。兩人以更加升級的默契追緝逃兵，展現不變的搭檔默契，但是因爲俊浩突然說：「我們別抓他好不好？」氣氛發生急劇逆轉。



「要是無法挽回，就一定要避免發生」要讓事情成為沒有發生過的國軍本部，對立依然沒有改變，這讓現實更加迷茫。俊浩也問：「要是我們無計可施，那還會有誰處理這件事？」尚未結束的故事會朝著什麼方向發展？爲了改變任何事情，他們不再袖手旁觀的決定會帶來什麼樣的結果？



《D.P.：逃兵追緝令2》不僅是動作和社會告發電視劇，還結合音樂劇曲目或借用恐怖題材等，每集都像看一部中篇電影一樣，以高完成度和豐富多彩的題材性新增趣味性。而第二季將在7月28日上線，快可以看到啦！

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞