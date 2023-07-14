「這笑容真的甜得要命♥」IVE成員安俞真為球賽開球，憑一個微笑登上熱搜！

憑藉一個笑容就登上韓網熱搜，IVE安俞真做到了！

安俞真是韓國「第一銀行」的形象代言人，最近「第一銀行」旗下的足球隊「大田第一市民」主場對抗「全北現代摩托」，安俞真現身球場為故鄉球隊助陣。 當天安俞真身穿藍綠色足球服亮相，配上超辣黑色短褲，披著一頭柔順的長髮，開心地舉手打完招呼之後就站在球門前開球，一腳順利破門，安俞真也握緊拳頭為自己喝彩。



一套動作下來行雲流水，尤其是安俞真燦爛的笑容感染了所有人，她的笑容有一種青春感，不僅會讓你覺得甜美，還會讓你覺得非常溫柔，即使多久都不會膩，還會越看越喜歡。 是不是看到安俞真的笑容，自己的心情都能跟著變好變愉悅起來了呢？



安俞真的笑容照也隨即火遍全網，不少網友大讚：「看了之後嘴角情不自禁上揚」、「清純代言人」、「笑起來太有元氣了」、「她越來越美了」等。

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