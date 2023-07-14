Sandara Park親弟弟天動和gugudan Mimi熱戀4年，明年下半年結婚！韓網民：非常般配

2NE1成員Sandara Park的弟弟天動4年戀情曝光的同時又傳出將於明年下半年結婚的好消息。

天動的女友就是前gugudan成員Mimi（鄭美美），兩人在13日播出的《Second House2》的下集預告中手牽手登場，向觀眾袒露已經交往了4年。 預告播出後即刻引發韓國網友討論，1990年出生的天動不僅是Sandara Park的親弟弟，還曾是男團MBLAQ的一員，於2009年出道，2014年與合約經紀公司期滿之後就退出了團隊，專注於個人活動，之後參加以「魯道夫麋鹿鼻」的代號，參加MBC音樂生存秀《蒙面歌王》， 第二輪對決敗陣而揭曉身份。



1993年出生的Mimi則是2016年作為gugudan一員出道，2020年團隊正式解散，逐漸將工作重心轉移到了演員活動上，曾在孔曉振、IU和金秀賢電視劇主演的《製作人》中扮演Cindy（IU 飾）的女團隊友「天空」。



據iMBC獨家報導稱相戀4年的天動和MiMi以明年下半年結婚為目標正在籌備中。天動和MiMi也分別在各自的SNS上發長文告知粉絲戀愛事實，都稱對方是「想要共度一生的人」，希望得到粉絲們的支持。



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