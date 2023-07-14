「这笑容真的甜得要命♥」IVE成员安俞真为球赛开球，凭一个微笑登上热搜！

凭藉一个笑容就登上韩网热搜，IVE安俞真做到了！

安俞真是韩国「第一银行」的形象代言人，最近「第一银行」旗下的足球队「大田第一市民」主场对抗「全北现代摩托」，安俞真现身球场为故乡球队助阵。 当天安俞真身穿蓝绿色足球服亮相，配上超辣黑色短裤，披著一头柔顺的长发，开心地举手打完招呼之后就站在球门前开球，一脚顺利破门，安俞真也握紧拳头为自己喝彩。



一套动作下来行云流水，尤其是安俞真灿烂的笑容感染了所有人，她的笑容有一种青春感，不仅会让你觉得甜美，还会让你觉得非常温柔，即使多久都不会腻，还会越看越喜欢。 是不是看到安俞真的笑容，自己的心情都能跟著变好变愉悦起来了呢？



安俞真的笑容照也随即火遍全网，不少网友大赞：「看了之后嘴角情不自禁上扬」、「清纯代言人」、「笑起来太有元气了」、「她越来越美了」等。

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