SJ D&E官方IG公開NG CUT！銀赫Back Hug正在彈琴的東海，粉絲：「果然是我們期待的那個場面XD」

之前神童提過Fancon VCR的幕後故事，這次直接作為NG CUT公開在官方IG上給粉絲們看！

由東海、銀赫組成的Super Junior人氣小分隊「D&E」，於上月（6月）24日以首爾為起點，舉行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]。‎作為VCR導演的神童在直播中曾分享關於Fancon的幕後花絮‎：其實他有個特別想放進去的片段，但由於銀赫「強烈要求刪除」，所以神童還是剪掉了。

沒想到，這件事還有後續！D&E官方IG的最新貼文，以「[NG CUT] ELF們期待的那個場面」為題，公開銀赫「強烈要求刪除」的片段XD

東海正在彈鋼琴，然後可以聽到童導演指示銀赫進場，銀赫如神童在直播所說，把手搭在東海的肩上，然後順勢Back Hug東海，引來東海「不快」，現場陷入一片笑聲。銀赫問：「這都受不了嗎？」東海回答：「受不了」、「火大的受不了」。但粉絲們可是相當激動，直呼：「就愛看這種畫面！」

另外，D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]的下一站就是臺北！將於本月（7月）29、30日一連在TICC舉辦兩天，想必有要前往觀看的粉絲們絕對是越來越期待了吧～

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