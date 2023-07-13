SJ D&E官方IG公开NG CUT！银赫Back Hug正在弹琴的东海，粉丝：「果然是我们期待的那个场面XD」

之前神童提过Fancon VCR的幕后故事，这次直接作为NG CUT公开在官方IG上给粉丝们看！

由东海、银赫组成的Super Junior人气小分队「D&E」，於上月（6月）24日以首尔为起点，举行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]。‎作为VCR导演的神童在直播中曾分享关於Fancon的幕后花絮‎：其实他有个特别想放进去的片段，但由於银赫「强烈要求删除」，所以神童还是剪掉了。

没想到，这件事还有后续！D&E官方IG的最新贴文，以「[NG CUT] ELF们期待的那个场面」为题，公开银赫「强烈要求删除」的片段XD

东海正在弹钢琴，然后可以听到童导演指示银赫进场，银赫如神童在直播所说，把手搭在东海的肩上，然后顺势Back Hug东海，引来东海「不快」，现场陷入一片笑声。银赫问：「这都受不了吗？」东海回答：「受不了」、「火大的受不了」。但粉丝们可是相当激动，直呼：「就爱看这种画面！」

另外，D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]的下一站就是台北！将於本月（7月）29、30日一连在TICC举办两天，想必有要前往观看的粉丝们绝对是越来越期待了吧～

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