《有院子的家》劇情超反轉！不到最後不知誰是敵誰是友！金泰希、林智妍勇敢找回自我（EP.7 –8完）

[有雷] 《有院子的家》昨日播出最終回，也刷新自身最高收視率紀錄。兩宗命案的交錯讓金泰希感到茫然，面對老公的欺瞞，她決定聯手有殺夫經驗的林智妍除掉自己的老公，但金泰希與林智妍會對自己的決定後悔嗎？

以下為防雷線



聽聞了兒子雖然將翹家少女李秀珉推下樓梯，但最終卻是院長老公將奄奄一息的她活埋在庭院……文珠蘭（金泰希飾）先是與情感有裂縫的母親和解，拜託她安置了兒子後，準備了上億元的現金，秋尚恩（林智妍飾）繼續著老公未完成的威脅而前來，此時文珠蘭提議，秋尚恩若能協助她殺了她的老公，就能完整拿到5億元。



秋尚恩雖覺得這提議很誇張，甚至還將兩人的對話錄影，詢問文珠蘭是否決心殺害自己的老公，並且提出了完整的殺人計畫，指導珠蘭必須先讓老公有購買木炭的紀錄，並讓鄰居發現珠蘭身上有家暴傷痕，最終再讓老公喝下有摻雜著安眠藥的果汁，在他沉睡時將他載到水庫，營造他在車內燒炭自殺的情境。



當尚恩來到珠蘭家時，以為朴院長因藥效發作正在昏睡中，想不到他竟突然起身攻擊尚恩，注射藥物讓她陷入昏迷，並開始在院子內挖洞，打算故技重施。當尚恩即將甦醒，珠蘭偷偷卻走近她說「別睜開眼睛，還不是時候」，更偷偷塞了一把手術刀給尚恩。此時珠蘭認真詢問老公，為何要一定要殺害翹家少女？兩人於是開始了爭吵，院長查看尚恩是否還在昏迷時，突然被裝睡的尚恩起身用刀攻擊，於是展開了三人相互攻擊，文珠蘭險些被掐暈，最後她將老公推下了樓梯，院長因此喪命。



文珠蘭前往警方自首，提到自己發現老公殺了李秀珉以及尚恩的老公，甚至還讓自己的兒子目睹這個事件，她願意在獄中反省。珠蘭的證詞完全讓尚恩置身事外成了受害者，甚至還能夠拿到高額的保險金。兩人互相問對方，是否後悔自己的決定？兩人都表示相當後悔，原因是尚恩殺害了家暴老公，卻沒有就此擺脫黑暗人生，因為還有更多原因讓她持續生活在黑暗中…珠蘭也表達自己「無法言喻的後悔」，但不經此事，自己將永遠生活在飄著腐爛屍體惡臭的庭院中……



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞