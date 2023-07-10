BLACKPINK Jennie倫敦音樂節上被拍到強忍滿眼淚水，粉絲希望網友對她寬容一些：最近惡評太多了

BLACKPINK Jennie在倫敦公演途中的狀態令人擔憂。

自從BLACKPINK的全球巡演開始後，Jennie就一直站在輿論的風口浪尖，動作劃水、突然下臺、表演時注意力不集中等詞條頻繁登上熱搜，被網大網友群嘲的同時也令諸多粉絲心疼，加上她在出演的《The Idol》（《偶像漩渦》）中擦邊的舞蹈動作和露骨的台詞皆遭到網友們的詬病。 這次Jennie在英國海德公園音樂節上的表現看得粉絲們十分揪心。

BLACKPINK作為本場音樂節的重磅嘉賓備受關注，一舉一動都牽動著台下觀眾的心，然而Jennie在演唱《Tally》途中表情逐漸僵硬，一直強忍著淚水，沒讓眼淚流出來，並在隊友演唱的過程中蹲坐在舞台上整理心情。 雖然輪到自己的部份時，Jennie很快接上歌詞，但情緒明顯起伏較大。 有媒體分析她之所以難掩情緒皆因最近與防彈少年團V的戀情以及《偶像漩渦》的惡評等，身心受創，而歌詞正好很符合她當下的心境。





Jennie的狀態也讓粉絲們大為擔憂，直拍影片傳出後引來無數粉絲的評論，大家紛紛表示：「最近她真的很難」、「她發生了什麼事情」、「看上去很像是恐慌障礙發作了」、「網民就不能對她寬容一些嗎」等。

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