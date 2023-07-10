《今生也請多指教》車禍幕後黑手終於揭曉！知音的第一世記憶與珉起不同，千年前的因緣難道是三角戀？ （EP.08）

瑞夏和知音同時查到了車禍幕後真兇，但他的身份讓瑞夏很難接受...

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下內容包含《今生也請多指教》第8集關鍵內容！



珉起記憶中的知音

珉起請知音再次觸碰巫鈴，這一次知音看到自己開心地眺望一名男子的背影、和瑞夏長相一樣的男人在開心玩耍，以為瑞夏是她第一世的因緣，感到十分心安和滿足。 但珉起卻露出哀傷眼神，原來千年前知音看到的背影其實是珉起; 知音抱著滿身血污的人哭泣時，瑞夏只是冷眼旁觀。





幕後黑手

瑞夏和知音分頭追查車禍幕後黑手的身份。 高利貸老闆被滅口後，瑞夏從其同夥那裡得知：當年的肇事逃逸卡車司機，竟然就是知音的父親...... 瑞夏決定像知音一樣與孽緣家人劃清界限，燒掉了證明文件。

同夥拿給瑞夏的包包裡還有一卷磁帶，記錄著瑞夏舅舅請高利貸老闆找人製造車禍的錄音。 瑞夏一直以為和舅舅關係很好，得知當年想除掉自己的人就是舅舅後，陷入崩潰。



告白真實身份

瑞夏告訴知音，因他而起的車禍害死了兩個本應被愛的人，想到其家人們的痛苦，瑞夏就覺得自己沒有資格幸福。 知音希望減輕瑞夏的罪惡感，於是坐到鋼琴前彈起只有珠媛知道的曲子、講出珠媛講過的話語，告訴瑞夏：我過去就是珠媛。



下集預告裡，珉起對知音說「那種因緣就應該放任淡去、不要重逢」，難道知音和瑞夏一開始就是孽緣？



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