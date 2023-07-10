BLACKPINK Jennie伦敦音乐节上被拍到强忍满眼泪水，粉丝希望网友对她宽容一些：最近恶评太多了

BLACKPINK Jennie在伦敦公演途中的状态令人担忧。

自从BLACKPINK的全球巡演开始后，Jennie就一直站在舆论的风口浪尖，动作划水、突然下台、表演时注意力不集中等词条频繁登上热搜，被网大网友群嘲的同时也令诸多粉丝心疼，加上她在出演的《The Idol》（《偶像漩涡》）中擦边的舞蹈动作和露骨的台词皆遭到网友们的诟病。 这次Jennie在英国海德公园音乐节上的表现看得粉丝们十分揪心。

BLACKPINK作为本场音乐节的重磅嘉宾备受关注，一举一动都牵动著台下观众的心，然而Jennie在演唱《Tally》途中表情逐渐僵硬，一直强忍著泪水，没让眼泪流出来，并在队友演唱的过程中蹲坐在舞台上整理心情。 虽然轮到自己的部份时，Jennie很快接上歌词，但情绪明显起伏较大。 有媒体分析她之所以难掩情绪皆因最近与防弹少年团V的恋情以及《偶像漩涡》的恶评等，身心受创，而歌词正好很符合她当下的心境。





Jennie的状态也让粉丝们大为担忧，直拍影片传出后引来无数粉丝的评论，大家纷纷表示：「最近她真的很难」、「她发生了什么事情」、「看上去很像是恐慌障碍发作了」、「网民就不能对她宽容一些吗」等。

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