最想一起去旅行和去無人島的成員都選「他」！SJ D&E：「他的包裡什麼都有」、「只待在身邊就覺得很幸福」

大家都猜到是哪位成員了嗎？（笑）

由東海、銀赫組成的Super Junior人氣小分隊「D&E」，於上月（6月）24日以首爾為起點，舉行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]，下一站將前往臺北，於本月29、30日在TICC與粉絲們見面，大家都準備好了嗎？

在臺北場的FANCON前，D&E先通過「VOGUE Taiwan」與大家問好，並進行「默契考驗」。（看完影片還有機會參加D&E親筆簽名拍立得，詳情請見留言處）







被問到「SJ成員中，東海最想和誰一起去旅行？」，兩人一起選擇了「厲旭」。有在看厲旭VLOG的粉絲們應該都知道，他的行李裡什麼都有！和厲旭出門應該是不用擔心會漏帶什麼才對～







而「如果銀赫要去無人島一個月，會帶哪位成員一起去？」，兩人又不約而同選擇了厲旭。東海問銀赫：「為什麼？」銀赫表示：「沒什麼，就是，（只是）待在身邊就覺得很幸福。」

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