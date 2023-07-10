最想一起去旅行和去无人岛的成员都选「他」！SJ D&E：「他的包里什么都有」、「只待在身边就觉得很幸福」

大家都猜到是哪位成员了吗？（笑）

由东海、银赫组成的Super Junior人气小分队「D&E」，於上月（6月）24日以首尔为起点，举行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]，下一站将前往台北，於本月29、30日在TICC与粉丝们见面，大家都准备好了吗？

在台北场的FANCON前，D&E先通过「VOGUE Taiwan」与大家问好，并进行「默契考验」。（看完影片还有机会参加D&E亲笔签名拍立得，详情请见留言处）







被问到「SJ成员中，东海最想和谁一起去旅行？」，两人一起选择了「厉旭」。有在看厉旭VLOG的粉丝们应该都知道，他的行李里什么都有！和厉旭出门应该是不用担心会漏带什么才对～







而「如果银赫要去无人岛一个月，会带哪位成员一起去？」，两人又不约而同选择了厉旭。东海问银赫：「为什么？」银赫表示：「没什么，就是，（只是）待在身边就觉得很幸福。」

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