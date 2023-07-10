《歡迎來到王之國》這句台詞一定會成為流行語！李俊昊&潤娥深情熱吻，足足親了2分鐘
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《歡迎來到王之國》這句台詞一定會成為流行語！李俊昊&潤娥深情熱吻，足足親了2分鐘

韓劇   2023年7月10日   星期一10:23   Tracy  

（封面圖源：jtbc《歡迎來到王之國》）

這場吻戲一定會成為經典！！！

李俊昊和潤娥攜手主演的甜劇《歡迎來到王之國》正在火熱播出中，9日播出的第8集迎來小高潮，具元（李俊昊 飾）和天嗣朗（潤娥 飾）互相確認了對方的心意熱吻定情。 具元和天嗣朗即使被阿拉伯王子阻撓，也擠出時間度過了甜蜜時間，具元甚至吃醋地表示不想看到天嗣朗和阿拉伯王子共處。

接待完阿拉伯王子之後，他貼心地為天嗣朗送上拖鞋，讓她住在酒店中，擔心對方會拒絕，直接霸氣回絕，大展「直進男」面貌。 第二天金愁眉（孔芮智 飾）來到天嗣朗所住的房間，她和具元的關係差點被揭穿。 躲在衣櫃里的具元等人走了之後抱住天嗣朗躺在了床上，嚇得天嗣朗以為他會有其他行為，但具元只是為了讓她好好休息而已。 走出房間的具元深深吸了一口氣才整理好心情離開。 在其他人的鼓勵之下，具元打算向天嗣朗告白，更是化身主廚想為心上人做一頓飯，可是向來養尊處優的少爺怎會做飯，不小心引發小火災，觸發了自動噴水滅火系統，具元摟著嚇壞了的天嗣朗，氛圍非常曖昧。 具元藉此向心上人告白，湊近她輕聲說：「請允許我」，對視後天嗣朗也摟著具元的脖子，兩人吻得難捨難分，摟在天嗣朗後背上的具元的手都散發著極致的性感，兩人親了足足兩分鐘。
（圖源：jtbc《歡迎來到王之國》）

第8集播出後，立刻在劇迷間引爆火熱反響，觀眾們表示：「omg，居然看到二代團kiss」、「他倆之前爆緋聞，親得太真情實感了」、「這就是我愛看的土甜劇啊」、「果然都逃不過第8集定律」、「李俊昊聯手都這麼性感」等。

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