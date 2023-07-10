《今生也请多指教》车祸幕后黑手终於揭晓！知音的第一世记忆与珉起不同，千年前的因缘难道是三角恋？ （EP.08）

瑞夏和知音同时查到了车祸幕后真凶，但他的身份让瑞夏很难接受...

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下内容包含《今生也请多指教》第8集关键内容！



珉起记忆中的知音

珉起请知音再次触碰巫铃，这一次知音看到自己开心地眺望一名男子的背影、和瑞夏长相一样的男人在开心玩耍，以为瑞夏是她第一世的因缘，感到十分心安和满足。 但珉起却露出哀伤眼神，原来千年前知音看到的背影其实是珉起; 知音抱著满身血污的人哭泣时，瑞夏只是冷眼旁观。





幕后黑手

瑞夏和知音分头追查车祸幕后黑手的身份。 高利贷老板被灭口后，瑞夏从其同伙那里得知：当年的肇事逃逸卡车司机，竟然就是知音的父亲...... 瑞夏决定像知音一样与孽缘家人划清界限，烧掉了证明文件。

同伙拿给瑞夏的包包里还有一卷磁带，记录著瑞夏舅舅请高利贷老板找人制造车祸的录音。 瑞夏一直以为和舅舅关系很好，得知当年想除掉自己的人就是舅舅后，陷入崩溃。



告白真实身份

瑞夏告诉知音，因他而起的车祸害死了两个本应被爱的人，想到其家人们的痛苦，瑞夏就觉得自己没有资格幸福。 知音希望减轻瑞夏的罪恶感，於是坐到钢琴前弹起只有珠媛知道的曲子、讲出珠媛讲过的话语，告诉瑞夏：我过去就是珠媛。



下集预告里，珉起对知音说「那种因缘就应该放任淡去、不要重逢」，难道知音和瑞夏一开始就是孽缘？



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