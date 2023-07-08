【韓網熱帖】韓國粉絲希望引進的台灣購票方式

在台灣買藝人見面會演唱會門票時，要回答藝人相關問題才能購買kk，即便很難阻止買票者二次轉賣，但可以過濾掉突破direct link的黃牛們。

（*direct link是無需等待即可直接進入選座位頁面的非法購票鏈接）

韓網友截圖了部份台灣購票網站給出的驗證問題：

「依照YouTube上瀏覽次數破億的先後時間順序排列以下BTS MV」

「按照發行時間排列iKON專輯發型順序」

「下列何者為朴志訓SOLO單曲名稱？」

「下列那一首歌不屬於BTS韓娛專輯？」

原PO認為，這樣用凡是粉絲就能答出的問題進行購票驗證，比狗屎一樣的保安簡訊好一百倍......

韓國網友評論：

1. 哇，我完全不知道自家偶像的成績kkkk完蛋了

2. 不僅黃牛被過濾，連我這個粉絲也會被過濾...

3. 想起了在粉絲官咖答題升級的噩夢

4. 做出努力是好的，但題目太難。 根本是讓人直接去買黃牛票。

5. 像我這樣的好感路人，以及入坑較晚的人，看不成演唱會了...

6. 不如出生日或外號之類的題目... 如果粉絲也要檢索才知道，不是都一樣嗎ᅮᅮ

7. 如果用濃妝照片當驗證題目，是不是能過濾黃牛呢？ 檢索也很難...

8. 台灣黃牛究竟有多狂k

9. 可以先劃好座位再出題嗎

10. 我不喜歡這種kk把輕度粉絲和新粉都擋在門外，只有老粉絲開party

11. 哇好棒，在韓國也這樣做吧

12. 在韓國的話，驗證問題估計早就洩露，網上到處都是答案kk

13. 最棒的是嚴格進行本人認證、無法轉讓。 驗證問題也只是idea之一，雖然不夠完美，但無論哪種方法都會有人不喜歡;;

出處：https://theqoo.net/hot/2852135209

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