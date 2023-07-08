CNBLUE挑戰《絕世網紅》名場面「財閥脫鞋」！李正信鄭容和PO影片讚姜敏赫身手敏捷

近期上架的Netflix新劇《絕世網紅》，大家有看嗎？ 劇中有一場僕人為財閥公子脫鞋的戲引起不少關注，最近CNBLUE三個人就模仿了這一幕XD

《絕世網紅》裡，網紅徐雅莉（朴圭瑛 飾）第一次來到財閥韓俊景（姜敏赫 飾）豪宅，親眼見到僕人會弓腰跟在韓俊景身後、找準時機抓住他腳上的皮鞋，讓韓俊景不必停下腳步就能完成脫鞋步驟。



셀러브리티에서 이거보다 충격적인 장면 없음 ㅆㅂ 진짜 pic.twitter.com/qK0jRsb9g3 — sg.. (@v2urxckstar) July 3, 2023

這一段被PO到Twitter後瀏覽次數突破5百萬，在韓網引起大量討論：「我看了什麼kkk」、「李在鎔都不會這樣kkk」、「這不是財閥，是暴發戶吧」、「擔心他跌倒」、「因為太奇怪反而感覺是真的」、「好奇作家是從何處取材kk」、「很像把聽來的真事寫進劇中kk」、「 6年前在醫院實習，院長巡診進入需要脫鞋的地暖病房時，護士長就會這樣為院長脫鞋，還要整理方向kkk」、「看完整部劇印象最深就是這段」。

飾演韓俊景的姜敏赫也在采訪中透露，拍這場戲之前跟搭檔演員一起排練了很多次，只為表現出像經常發生的事一樣自然。



沒想到的是，姜敏赫還和CNBLUE成員們一起做了「財閥脫鞋」challenge，這一次由姜敏赫擔任脫鞋的角色！李正信、鄭容和分別在IG Story PO出影片，留言道：「韓俊景Challenge。絕世網紅。我們敏赫做得很好耶...」XD



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