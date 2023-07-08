CNBLUE挑战《绝世网红》名场面「财阀脱鞋」！李正信郑容和PO影片赞姜敏赫身手敏捷

近期上架的Netflix新剧《绝世网红》，大家有看吗？ 剧中有一场仆人为财阀公子脱鞋的戏引起不少关注，最近CNBLUE三个人就模仿了这一幕XD

《绝世网红》里，网红徐雅莉（朴圭瑛 饰）第一次来到财阀韩俊景（姜敏赫 饰）豪宅，亲眼见到仆人会弓腰跟在韩俊景身后、找准时机抓住他脚上的皮鞋，让韩俊景不必停下脚步就能完成脱鞋步骤。



셀러브리티에서 이거보다 충격적인 장면 없음 ㅆㅂ 진짜 pic.twitter.com/qK0jRsb9g3 — sg.. (@v2urxckstar) July 3, 2023

这一段被PO到Twitter后浏览次数突破5百万，在韩网引起大量讨论：「我看了什么kkk」、「李在熔都不会这样kkk」、「这不是财阀，是暴发户吧」、「担心他跌倒」、「因为太奇怪反而感觉是真的」、「好奇作家是从何处取材kk」、「很像把听来的真事写进剧中kk」、「 6年前在医院实习，院长巡诊进入需要脱鞋的地暖病房时，护士长就会这样为院长脱鞋，还要整理方向kkk」、「看完整部剧印象最深就是这段」。

饰演韩俊景的姜敏赫也在采访中透露，拍这场戏之前跟搭档演员一起排练了很多次，只为表现出像经常发生的事一样自然。



没想到的是，姜敏赫还和CNBLUE成员们一起做了「财阀脱鞋」challenge，这一次由姜敏赫担任脱鞋的角色！李正信、郑容和分别在IG Story PO出影片，留言道：「韩俊景Challenge。绝世网红。我们敏赫做得很好耶...」XD



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