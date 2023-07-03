人氣男團 SEVENTEEN 勝寛因健康問題暫停活動：「經醫生診斷需要充分的靜養與休息」

網友留言：「好好休息！我們都會等你的」、「勝寛是真的很拼」、「我們會永遠愛你，休息也是很重要的」、「勝寛一定要趕快好起來啊」、「真的很心疼他，摯友的離開肯定承受很大的壓力」

人氣男團 SEVENTEEN 的成員夫勝寛，因健康問題公司宣佈他將暫停後續活動的行程，也慎重地發佈了官方公告，希望粉絲們能夠諒解。



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【官方公告】

大家好，這裡是 PLEDIS 娛樂。

以下是 SEVENTEEN 成員勝寛（SEUNGKWAN）今後行程相關公告。

由於狀態不佳，勝寛最近前往醫院接受檢查。經醫生診斷，勝寛需要充分的靜養與休息。雖然藝人對於參與活動的意志非常強烈，但我司認為應根據醫務人員建議，短期內專注於藝人的身體康復。

因此，勝寛將無法參與 2023騰訊音樂娛樂盛典、中國粉絲簽售會、SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO SEOUL 等今後的行程。在此，向各位粉絲表達歉意，希望大家予以諒解。

我司也將竭盡全力，確保勝寛以健康的面貌回歸。

謝謝。

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另外，勝寛在演藝圈的摯友ASTRO文彬在今年四月離世，大家也一直很擔心他的身心狀態，勝寛早先在追悼空間留下手寫信提到：「照亮我的你不在了，我有點害怕！真的很愛你。」粉絲們也為勝寛加油，希望他能堅強渡過這段時間。

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