SHINee珉豪自然擺出「健美先生」的表情！泰民、Key狂吐槽：「他臉上都是肌肉」、「他肌肉很多的」XD

珉豪做任何事情真的都熱情滿滿耶！

SHINee近期攜正規8輯《HARD》回歸韓國歌壇，Key、珉豪與泰民勤跑行程（隊長溫流因健康問題暫時休息中），其中一個為網路綜藝《偶像人間劇場》，惹出不少笑料。











三位成員想為同名主打曲《HARD》找出「記憶點」，配合「HARD（硬的）」，珉豪擺出「僵硬」的姿勢。Key見狀突然想到：「來段健美比賽的表情吧」，珉豪馬上聽取建議，擺出「健美先生」的表情，讓Key和泰民笑到不行XD









節目組好奇珉豪怎麼把表情做得如此維妙維肖，珉豪表示長期健身的話，需要把肌肉擠出來。字幕還打上「珉豪（91年生）/對運動比誰都真心的主Rapper」，Key在後面吐槽：「需要這麼認真回答嗎…？」













珉豪繼續認真地說：「所以才能做出這麼自然的動作吧。」這時，泰民跟一旁的Key表示：「知道珉豪哥的臉上都是肌肉吧？」Key附和：「他的肌肉很多的…」被當成「透明人」的珉豪抗議：「這些人真的在背後說人壞話啊！」泰民繼續逗哥哥：「看來他聽的到啊」，珉豪指著自己的耳朵：「我都聽的到～我耳朵很好！」（最愛看這種鬥嘴的日常了哈哈哈）

+)當日的出演列表列出五位成員的名字：溫流、鐘鉉、Key、珉豪、泰民

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